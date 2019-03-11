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Тайсон – самый полезный игрок 21-го тура в УПЛ по данным InStat, Гармаш – третий

11:26 22 Читати українською
Тайсон – самый полезный игрок 21-го тура в УПЛ по данным InStat, Гармаш – третий
Тайсон / фото: ФК Шахтер

Компания спортивной аналитики InStat посчитала индекс эффективности игроков Премьер-лиги по итогам 21-го тура.

Полузащитник Шахтера Тайсон набрал наибольшее количество баллов – 379. Также хавбек победил в номинации "лучшие левые полузащитники", сообщает официальный сайт УПЛ.

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Второе место занял еще один хавбек "горняков" Тарас Степаненко (367 баллов), третье – динамовец Денис Гармаш (366 баллов).

В 21-м туре УПЛ Шахтер разбил Карпаты (5:0), а Динамо разгромило Арсенал-Киев (4:0). Тайсон отличился забитым голом, а Гармаш оформил дубль, играя на позиции "фальшивой девятки".

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Шахтер Шахтер Денис Гармаш Денис Гармаш Динамо Киев Динамо Киев Тарас Степаненко Тарас Степаненко Тайсон Тайсон
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