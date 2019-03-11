Шахтар та Динамо поза конкуренцією, "чорна субота" та порожні трибуни: підсумки 21-го туру УПЛ

"Футбол 24" підбиває підсумки 21-го туру української Прем'єр-ліги.

УПЛ показала свій темний бік

Субота 21-го туру чемпіонату України 2018/2019 увійшла в історію, як перший за останні 14 років день, коли було зафіксовано одразу три нульові нічиї. Востаннє подібне траплялося у сезоні 2004/2005, коли еліту вітчизняного футболу представляли Закарпаття, Борисфен, Оболонь, Металург Донецьк, а Ворскла ще мала приставку "-Нафтогаз" у назві. Щоправда, тоді подібна картина не виглядала жахливою: за день проводили по 6-7 матчів, а "сухарі" зазвичай траплялися у прохідних поєдинках. Нині подібні рахунки у вирішальних матчах розписують претенденти на єврокубки.

На цьому фоні четверта нічия – між Олександрією та Олімпіком у неділю – вже зовсім не розчаровує, адже ці команди в останні 20 хвилин все ж забили по голу. Більш сумно слухати післяматчеві коментарі учасників матчів туру: так, Володимир Чеснаков радів, що Ворскла не програла, Юрій Вернидуб охарактеризував "нулі" проти Львова цікавими, а Юрій Бандура взагалі назвав цей матч одним з найкращих.

Маркевич – про рівень УПЛ: Хтось нарешті повинен себе проявити, а то бігає по полю сіра маса і толку жодного

Було б несправедливо заявити, що безгольова субота та нічия в Олександрії пройшли без будь-якої напруги. Хтось більше атакував, хтось краще оборонявся, але загальний рівень гри, якість моментів та динаміка не сприяли бажанню дивитися трансляцію до кінця, а в наступному турі ще й прийти на стадіон.

Шахтар і Динамо – поза конкуренцією

Осіння частина чемпіонату з пробуксовуваннями киян та перманентними проблемами "гірників" в обороні створювала враження, ніби чемпіонат вирівнявся. Втім, форсована підготовка лідерів до весняної половини сезону довела хибність подібних висновків. Поки претенденти на верхню шістку розписували у 21-му турі "сухар" за "сухарем", Динамо та Шахтар з непристойними рахунками розбомбили Арсенал-Київ та Карпати відповідно.

Тайсон – найкорисніший гравець 21-го туру в УПЛ за даними InStat, Гармаш – третій

Звісно, легко бути крутим на фоні аутсайдерів, але ж вони не так-то й слабко укомплектовані. На жаль, наявність непоганих футболістів не додала якості командним діям: "каноніри" та "леви" припускалися трагікомічних помилкок та давали купу часу на прийняття рішень у власному штрафному. "Для такої гри там вистачить і Гармаша" – саме так Олександр Хацкевич прокоментував вихід Дениса на вістрі атаки в київському дербі, але ці слова можуть слугувати девізом всього чемпіонату. Динамо і Шахтар здатні програти лише один одному та самому собі.

Інтрига у боротьбі за верхню шістку

Однією з небагатьох світлих плям минулого тижня стала відсутність серйозних змін у турнірній таблиці, яка дозволила відтягнути боротьбу за першу шістку до останнього туру першого етапу. Лише луганська Зоря забезпечила собі місце зверху, а от Маріуполь, Ворскла, Десна та Львів мають приблизно рівні шанси на єврокубкову зону.

В наступному турі "сіверяни" та "містяни" зійдуться в надзвичайно важливому поєдинку у Чернігові – у підопічних Рябоконя 28 очок, а у команди Юрія Бакалова на одне менше. Ворскла з 28 заліковими балами зіграє проти Арсенала-Київ і може навіть дозволити собі нічию, але тільки за умов аналогічного результату на стадіоні ім. Юрія Гагаріна – "зелено-білі" випереджають Десну за показниками особистих зустрічей.

Поєдинок Арсенал-Київ – Ворскла перенесено

Маріуполь має 29 пунктів, але в разі виїзної поразки Карпатам чи нічиєї ризикує пролетіти повз єврокубки – за рівності очок "азовці" горітимуть Ворсклі та Десні за особистими зустрічами. Таким чином, 22-й тур стане справжньою окрасою УПЛ – і вся ця інтрига досягнута завдяки "сухим" іграм у суботу!

Важливі матчі не збирають глядачів

Матчі 21-го туру вражали неприємною тишею з трибун. Лише поєдинки Динамо та Шахтаря зібрали по сім та чотири тисячі фанів, а загалом на стадіони завітало 18 273 вболівальники – це на 13 574 менше, ніж у попередньому турі.

Характерною є статистика відвідуваності у матчах претендентів на верхню шістку. На поєдинок у Львові прийшли 949 людей, на Олександрію – 1063, а на Ворсклу – 1602. На стадіоні імені В. Бойка у Маріуполі УПЛ дає цифру 2227 фанатів, але картинка на ТБ змушує сумніватися у масовості події.

Ще більш прекрасно виглядали фото з Полтави:

Український вболівальник не звик ходити на свою команду, тому особливого подиву такі цифри не викликають. Якщо у всіх ключових матчах чемпіонату і надалі будуть фіксуватися нульові нічиї, відвідуваність впаде до зовсім непристойних показників. Футбол без вболівальників просто не має сенсу.