Поединки обеих отечественных грандов пройдут без работы системы видеоповторов. Динамо судить Андрей Коваленко, который полтора года назад обслуживал скандальный матч киевлян против Колоса, в котором назначил три пенальти в ворота Коваливке и удалил по одному игроку в составе обеих команд.

Срна оценил справедливость чемпионства Динамо

Судейские назначения на 25-й тур:

5 мая

Динамо – Мариуполь – Андрей Коваленко (Полтава)

СК Днепр-1 – Заря – Дмитрий Кривушкин (Харьков), арбитр VAR – Виктор Копиевский

Ворскла – Десна – Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр VAR – Виталий Романов

Александрия – Колос – Александр Шандор (Львов)

6 мая

Минай – Шахтер – Владимир Новохатний (Киев)

Рух – Олимпик – Сергей Бойко (Киевская область), арбитр VAR – Евгений Арановский

Ингулец – Львов – Николай Балакин (Киевская область), арбитр VAR – Денис Шурман

Ворскла – Динамо: чемпіонський розгром, потрійне шоу Буяльського і Караваєва, мотивація на висоті, резервісти напоготові