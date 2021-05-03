Динамо и Шахтер сыграют без VAR – судейские назначения на 25-й тур УПЛ
УАФ объявила имена арбитров на ближайший тур чемпионата Украины.
Поединки обеих отечественных грандов пройдут без работы системы видеоповторов. Динамо судить Андрей Коваленко, который полтора года назад обслуживал скандальный матч киевлян против Колоса, в котором назначил три пенальти в ворота Коваливке и удалил по одному игроку в составе обеих команд.
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Судейские назначения на 25-й тур:
5 мая
Динамо – Мариуполь – Андрей Коваленко (Полтава)
СК Днепр-1 – Заря – Дмитрий Кривушкин (Харьков), арбитр VAR – Виктор Копиевский
Ворскла – Десна – Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр VAR – Виталий Романов
Александрия – Колос – Александр Шандор (Львов)
6 мая
Минай – Шахтер – Владимир Новохатний (Киев)
Рух – Олимпик – Сергей Бойко (Киевская область), арбитр VAR – Евгений Арановский
Ингулец – Львов – Николай Балакин (Киевская область), арбитр VAR – Денис Шурман
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