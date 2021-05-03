"Вы сами видите по разнице очков, что киевское Динамо – чемпион. Я их поздравляю. Заслуженно стали чемпионами Украины.

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А нам надо сделать хороший анализ. Футболисты Шахтера находились в психологической яме", – сказал Срна в эфире программы "Великий футбол".

Напомним, Динамо оформило досрочную победу в чемпионате Украины после 23-го тура, разгромив Ингулец. Также киевляне пробились в финал Кубка Украины, где сыграют против Зари. Шахтер занимает второе место в турнирной таблице, имея на 13 очков меньше.

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