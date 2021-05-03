Динамо і Шахтар гратимуть без VAR – суддівські призначення на 25-й тур УПЛ
УАФ оголосила імена арбітрів на найближчий тур чемпіонату України.
Поєдинки обох вітчизняних грандів відбудуться без роботи системи відеоповторів. Динамо судитиме Андрій Коваленко, який півтора року тому обслуговував скандальний матч киян проти Колоса, в якому призначив три пенальті у ворота ковалівців та вилучив по одному гравцю у складі обох команд.
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Суддівські призначення на 25-й тур:
5 травня
Динамо – Маріуполь – Андрій Коваленко (Полтава)
СК Дніпро-1 – Зоря – Дмитро Крівушкін (Харків), арбітр VAR – Віктор Копієвський
Ворскла – Десна – Катерина Монзуль (Харків), арбітр VAR – Віталій Романов
Олександрія – Колос – Олександр Шандор (Львів)
6 травня
Минай – Шахтар – Володимир Новохатній (Київ)
Рух – Олімпік – Сергій Бойко (Київська область), арбітр VAR – Євген Арановський
Інгулець – Львів – Микола Балакін (Київська область), арбітр VAR – Денис Шурман
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