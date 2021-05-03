Поєдинки обох вітчизняних грандів відбудуться без роботи системи відеоповторів. Динамо судитиме Андрій Коваленко, який півтора року тому обслуговував скандальний матч киян проти Колоса, в якому призначив три пенальті у ворота ковалівців та вилучив по одному гравцю у складі обох команд.

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Суддівські призначення на 25-й тур:

5 травня

Динамо – Маріуполь – Андрій Коваленко (Полтава)

СК Дніпро-1 – Зоря – Дмитро Крівушкін (Харків), арбітр VAR – Віктор Копієвський

Ворскла – Десна – Катерина Монзуль (Харків), арбітр VAR – Віталій Романов

Олександрія – Колос – Олександр Шандор (Львів)

6 травня

Минай – Шахтар – Володимир Новохатній (Київ)

Рух – Олімпік – Сергій Бойко (Київська область), арбітр VAR – Євген Арановський

Інгулець – Львів – Микола Балакін (Київська область), арбітр VAR – Денис Шурман

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