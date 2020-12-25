Символическая сборная была сформирована согласно индексу аналитической платформы Wyscout, сообщает официальный сайт УПЛ.

Милевский объявил цель возвращения в УПЛ

Несколько неожиданно единственным клубом, который делегировал более одного игрока, стал Минай. Новичка элиты представляют защитник Сакив (начинал сезон в Рухе) и хавбек Нуриев. Даже из Динамо и Шахтера взяли лишь по одному игроку – Цыганкова и Матвиенко соответственно. Также в команду попали Волынец (Колос), Яворский (Ворскла), Балан (Ингулец), Кочергин (Заря), Мишнев (Мариуполь), Будковский (Десна) и Шахаб (Олимпик).

Напомним, клубы УПЛ пошли на зимнюю паузу, которая продлится до середины февраля.

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