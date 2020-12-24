"Очень рад вернуться в УПЛ спустя столько лет. Селя вернулся, я вернулся. Селя вернулся забивать с пенальти и обновить рекорд. А я вернулся, чтобы найти мотивацию в том плане, чтобы помочь Минаю, клубу, который достаточно быстро развивается. Помочь амбициозному тренеру Васе Кобину и вспомнить, как это забивать голы, отдавать передачи в Украине.

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Мы провели с Василием Васильевичем буквально два дня. Много говорили. Он рассказывал о Луческу, я рассказывал о Динамо-Брест. Он сказал, что почти все смотрел. У него много интересных идей, современных. Мы говорили о его видении схемы – в три защитника, 4-4-2. Будет еще время после отпуска на сборах обсудить это все. Мы с ним легко найдем общий язык. Возможно, я что-то подскажу. Но все, конечно, будет делать он. Каждый должен выполнять требования тренера.

Мы будем совместно работать, канал "Миля" уже достаточно популярен, будем помогать Минаю как новичку в этом деле. С удовольствием будем придумывать общий контент", – заявил ветеран в комментарии SportArenaTV.

Напомним, что Артем Милевский подписал контракт с Минаем на 1,5 года. Первого зимнего новичка закарпатцев ранее сватали в Руха.

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