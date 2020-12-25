Символічна збірна була сформована згідно з індексом аналітичної платформи Wyscout, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Мілевський оголосив мету повернення в УПЛ

Дещо несподівано єдиним клубом, який делегував більше одного гравця, став Минай. Новачка еліти представляють захисник Саків (розпочинав сезон у Руху) та хавбек Нурієв. Навіть з Динамо та Шахтаря взяли лише по одному гравцю – Циганкова і Матвієнка відповідно. Також до команди потрапили Волинець (Колос), Яворський (Ворскла), Балан (Інгулець), Кочергін (Зоря), Мишньов (Маріуполь), Будківський (Десна) і Шахаб (Олімпік).

Нагадаємо, клуби УПЛ пішли на зимову паузу, яка триватиме до середини лютого.

Прогрес Динамо, гойдалки Шахтаря: схеми та ціни великої п'ятірки і користь від епідемії у першому колі УПЛ