"Вчера дегенераты разгоняли информацию о призыве полного состава ФК Оболонь в ВСУ. То, что это фейк, было понятно сразу. Но ФК выступил с аргументированным возражением, что ничего подобного не было и не могло быть в принципе. Потому что футбольный клуб является... "объектом критической инфраструктуры" согласно решению правительства.

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И тут я прифигел. Честно. Это мерзость. Это не имеет никакого отношения к сопротивлению врагу и выживанию страны. На этом примере видно, что пока одни будут до конца войны или до своего конца, то другие, на тридцать лет моложе и в разы здоровее, будут на "футбольном фронте".

Понимаю, когда дают бронь инженеру на предприятии ВПК и другим представителям профессий, от которых зависит победа. Но когда ФК – это "критическая инфраструктура" – это профанация", – написал Кипиани на своей странице в Facebook.

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Напомним, накануне блоггеры сообщили, что в ФК Оболонь пришла групповая повестка из ТЦК. Однако клуб очень быстро опроверг эти слухи и успел похвастаться, что такое вообще невозможно, потому что ему дали статус "объекта критической инфраструктуры". После негативной реакции общества Оболонь убрала из пресс-релиза часть об особом статусе для своих футболистов. Но ведь мы знаем, что скриншоты не горят...

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