"Завершился один из самых сложных и эмоциональных сезонов в моей футбольной карьере. Он был дебютным для меня во главе большого клуба Динамо! В память от него осталось немало как ярких моментов, так, к сожалению, не очень...

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Первое, что хочу сказать – до начала войны никогда не мог подумать, что однажды мы станем участниками матча, который продлится 4 часа. В ужасном сне не могло присниться, что восстанавливать силы на второй тайм игроки будут не в раздевалке, а в бункере стадиона, прячась от ракетных атак. Это наша современная реальность. Но мы до сих пор живы и занимаемся любимым делом!

И я никогда не устану повторять: то, что мы играем в футбол, – заслуга исключительно наших Героев, Защитников и Защитниц, которые ценой собственных жизней защищают нас от врага! Низкий Вам за это поклон! То, что в эпоху полномасштабной войны в Украине развивается футбол, говорит лишь о непобедимости и непобедимости нашей спортивной нации. Нации Патриотов и Победителей! Мы ждем и верим в главную нашу Победу – не на футбольном поле, а на поле боя!

Второе. Я сказал команде после окончания сезона, что горжусь ею. Горжусь самоотдачей и старанием своих игроков. Горжусь желанием и страстью в игре и в тренировочном процессе. Считаю, что мы достаточно неплохо провели весенний этап чемпионата и нам не хватило совсем немного, чтобы достичь своей цели. Но я вижу потенциал в своей команде. Я вижу индивидуальный рост каждого игрока. Они становятся лучше сами за себя.

А это значительный аргумент, который вселяет надежду на успех в нашем ближайшем футбольном будущем.

Третье. Когда берешься за серьезный и ответственный проект, тебе крайне необходимы и единомышленники, и те люди, мнение которых играет важную роль в принятии твоих решений. Именно такими людьми являются для меня Михаил Михайлов, Олег Гусев, Эмил Карас, Сергей Федоров, Виталий Кулиба. Благодарен также Мирчи Луческу за возможность работать с ним, что принесло мне новые знания, опыт и уверенность.

Четвертое. Хочу искренне поблагодарить руководство клуба за доверие. Возглавлять Динамо – огромный вызов для меня, как для молодого тренера. Могу сказать с рукой на сердце: самое большое футбольное желание для меня – всегда побеждать! Поэтому я хочу подчеркнуть: наша задача следующего сезона – возвращение золотых медалей в Киев.

Ну а пока смотрим и болеем за наших ребят в рядах Национальной и Олимпийской сборных! Сейчас есть Украина, которая должна показать всему миру, что мы непобедимы! Поддерживаем и верим в наших ребят! Вместе к Победе! Слава Украине! Слава Нации! Слава ВСУ! Все будет Украина!" – написал Шовковский на своей странице в социальной сети Facebook.

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