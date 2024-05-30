У украинского полузащитника Сергея Булецы есть месяц на то, чтобы либо продлить контракт с киевлянами, либо покинуть "бело-синих" свободным агентом.

Заглембе на своем сайте объявил об уходе хавбека Сергея Булецы, который выступал за люблинцев на правах аренды из Динамо.

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Польский клуб принял решение не активизировать опцию выкупа 25-летнего футболиста и не продолжать сотрудничество. Как следствие, Сергей возвращается в Динамо.

Напомним, Булеца в прошедшем сезоне провел за Заглембе 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста. Его контракт с Динамо действует до 30 июня 2024 года. В составе сборной Украины сыграл в 3 поединках. Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн евро.

К слову, Заглембе финишировал в турнирной таблице Экстраклясы на 8-й строчке, набрав 47 очков.

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