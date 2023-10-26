Журналист Владимир Зверов рассказал об интересе со стороны украинских грандов к хавбеку молодежной команды Вереса Дмитрию Годя.

Игрок молодежной команды Вереса оказался в сфере интересов Динамо и Шахтера, сообщил журналист Владимир Зверов в своем Telegram-канале.

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В услугах Годя заинтересованы и другие клубы УПЛ, однако их названия не раскрываются. Сейчас атакующий хавбек может начать появляться в матчах взрослой команды Вереса – все из-за непростой ситуации в турнирной таблице.

Напомним, Годя 2 воспитанник закарпатского футбола. На профессиональном уровне дебютировал за венгерскую Кишварду. К Вересу присоединился в октябре 2022 года. В прошлом сезоне впервые сыграл в УПЛ, проведя в элите всего 3 матча. Также в его активе 3 гола в 23 поединках за Верес U-19.

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