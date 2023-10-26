Сразу два украинских коллектива – Динамо и Шахтер – попали в десятку лучших клубов мира по количеству воспитанников, которые сейчас играют в командах топ-дивизионов 48 стран, сообщает CIES Football Observatory.

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По подсчетам Центра спортивных исследований, Динамо воспитало для профессионального футбола 80 игроков и занимает в рейтинге шестую строчку. В активе Шахтера 74 воспитанников своей академии – "горняки" по этому показателю делят десятую строчку с загребским Динамо.

Лидируют – нидерландский Аякс (86), португальские Бенфика (85) и Спортинг (83).

К слову, нынче за первую команду Динамо выступает 18 воспитанников. В составе Шахтера – 15 доморощенных игроков.

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