Динамо и Шахтер попали в топ-10 мирового рейтинга по количеству воспитанников
Отток украинских футболистов из страны из-за войны позволил грандам УПЛ оказаться в интересном рейтинге.
Сразу два украинских коллектива – Динамо и Шахтер – попали в десятку лучших клубов мира по количеству воспитанников, которые сейчас играют в командах топ-дивизионов 48 стран, сообщает CIES Football Observatory.
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По подсчетам Центра спортивных исследований, Динамо воспитало для профессионального футбола 80 игроков и занимает в рейтинге шестую строчку. В активе Шахтера 74 воспитанников своей академии – "горняки" по этому показателю делят десятую строчку с загребским Динамо.
Лидируют – нидерландский Аякс (86), португальские Бенфика (85) и Спортинг (83).
К слову, нынче за первую команду Динамо выступает 18 воспитанников. В составе Шахтера – 15 доморощенных игроков.
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