Испанские СМИ "проигнорировали" матч Барселоны против Шахтера в Лиге чемпионов. Все просто – уже через 2 дня каталонцы встретятся с Реалом в главном испанском дерби. "Блаугранас" не могли рассчитывать на целый ряд звезд из-за эпидемии травм – последний раз такой короткий состав Барселона имела аж 30 лет назад.

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Шахтер пытался играть в короткий пас, но далеко не всегда это было удачно. Конечно же, были и успешные эпизоды, в частности, гол Судакова в ворота тер Штегена – Георгий впервые забил в Лиге чемпионов. Сразу же об интересе к хавбеку со стороны Ювентуса начал писать Фабрицио Романо, который в прошлом году помогал пропиарить Михаила Мудрика для трансфера вингера в Челси. Подробнее смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".