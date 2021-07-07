Стороны уже в ближайшее время планируют завершить переговоры, которые стартовали только два дня назад, и поставят свои подписи под соглашением. Об этом сообщает Gianlucadimarzio.

Динамо получило предложение от Дженоа о трансфере Супряги

Ожидается, что переход Владислава Супряги будет стоить "грифонам" 7-8 млн евро плюс бонусы. Ранее сообщалось, что Динамо хочет выручить за 21-летнего форварда не менее 9 млн. Еще год назад нападающим интересовалась Болонья, но тогда киевляне оценивали Владислава в 15 млн.

Напомним, в прошлом сезоне Супряга провел за Динамо 31 матч во всех турнирах, отметившись 3 голами и 5 ассистами. Его контракт с "бело-синими" рассчитан до 31 декабря 2025 года.

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