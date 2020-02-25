"Динамо и Беседин чуть ли не легким испугом отделались, на Евро ищем форварда": Франков – о приговоре для игрока киевлян

Известный журналист Артем Франков поделился мыслями о дисквалификации нападающего сборной Украины и Динамо Артема Беседина.

"На Евро ищем форварда. Как, собственно, и предполагалось.

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Исход отнюдь не трагический, в следующий зимний перерыв Артём будет вовсю работать с командой. Для допинговых дел – чуть ли не легким испугом отделались, но подробностей я не знаю", – написал Франков в своем Telegram-канале.

Напомним, Беседин получил дисквалификацию на один год и будет вынужден пропустить Евро-2020. Игрок Динамо отметился одним голом за сборную Украины в отборе на форум.

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