"Динамо і Бєсєдін ледь не легким переляком відбулися, на Євро шукаємо форварда": Франков – про вирок для гравця киян

Відомий журналіст Артем Франков поділився думками щодо дискваліфікації нападника збірної України та Динамо Артема Бєсєдіна.

"На Євро шукаємо форварда. Як, власне, і передбачалося.

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Результат зовсім не трагічний, наступної зимової перерви Артем буде щосили працювати з командою. Для допінгових справ – ледь не легким переляком відбулися, але подробиць я не знаю", – написав Франков у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, Бєсєдін отримав дискваліфікацію на один рік і буде змушений пропустити Євро-2020. Гравець Динамо відзначився одним голом за збірну України у відборі на форум.

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