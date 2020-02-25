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Беседин узнал приговор УЕФА по делу употребления запрещенных препаратов

16:16 846 Читати українською
Беседин узнал приговор УЕФА по делу употребления запрещенных препаратов
Артем Беседин / ФК Динамо

УЕФА официально принял решение относительно проваленного допинг-теста форварда сборной Украины и Динамо Артема Беседина.

Нападающий получил один год дисквалификации, сообщает официальный сайт Динамо. Беседин был временно отстранен от участия в соревнованиях 19 декабря прошлого года – именно с этого дня начинается срок действия санкций.

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Напомним, что нападающий не прошел допинг-тест после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против шведского Мальме (3:4). Форвард был отстранен на 30 дней от любой футбольной деятельности. Затем этот срок продлили. Нападающему "бело-синих" грозила дисквалификация на 4 года. УЕФА мог учесть аргументы Беседина и признать, что главная вина за употребление допинга лежит не на игроке. Пока неизвестно, будет ли Динамо обжаловать решение в арбитражном суде.

В нынешнем сезоне Артем Беседин провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 8 мячей. Также он помог сборной Украины выйти на Евро-2020, который бомбардиру Динамо придется пропустить из-за дисквалификации.

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