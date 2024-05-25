Матвей Пономаренко может быть доволен проведенным сезоном в составе обеих команд "бело-синих".

Динамо в последнем туре чемпионата U-19 разгромило Рух (5:1) и завоевало золотые медали юношеского первенства. Одним из главных творцов успеха киевлян стал нападающий Матвей Пономаренко, записавший в свой актив 24 гола.

Динамо выиграло чемпионат Украины U-19 впервые за четыре года – разгром во Львове не оставил шансов Шахтеру

Этот показатель позволил ему выиграть бомбардирскую гонку и стать лучшим голеадором чемпионата Украины, на 10 мячей опередив ближайшего преследователя. По информации официального сайта Динамо, это рекорд результативности для юношеских чемпионатов U-19.

К слову, свои 24 гола Пономаренко забил за 28 матчей сезона – если считать по количеству игрового времени, то на каждый точный удар нападающий тратил 88 минут.

Напомним, Пономаренко также провел 8 матчей за главную команду Динамо, в которых отметился 1 голом. Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.

Лучшие бомбардиры чемпионатов U-19 предыдущих лет

1. Матвей Пономаренко (Динамо) – 24 (сезон 2023/24)

2. Абдулла Абдулаев (Шахтер) – 21 (сезон 2019/20)

3. Артем Бондаренко (Шахтер) – 20 (сезон 2018/19)

4-6. Михаил Плахотнюк (Черноморец) – 19 (сезон 2016/17)

4-6. Кирилл Попов (Динамо) – 19 (сезон 2020/21)

4-6. Владислав Ванат (Динамо) – 19 (сезон 2019/20)

Динамо разбило Баварию по-грузински, а три легенды Сакартвело разъехались разными путями – инсульт, политика и тюрьма