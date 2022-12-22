Динамо готовит трансфер Забарного зимой, – источник
Защитник Динамо Илья Забарный близок к уходу из киевского клуба.
Telegram-канал Динамо Киев Inside утверждает, что "бело-синие" могут осуществить еще один громкий трансфер "на выход" в зимнее трансферное окно после продажи Миколенко в Эвертон.
Луческу сватают в бывший клуб – румынский ведущий уже "уволил" Мистера из Динамо
Речь идет о продаже Ильи Забарного, которого летом активно сватали в Тоттенхэм. Срыв трансфера стал болезненным ударом для клуба и игрока. Пока конкретный претендент на защитника не раскрывается.
Заметим, что Забарный отыграл в 24 матчах за Динамо в текущем сезоне, однако результативными действиями не отличался. Контракт Ильи с киевлянами рассчитан до лета 2026 года, а Transfermarkt оценивает центрбек в 15 млн евро.
Луческу объявил об уходе из Динамо еще в сентябре – источник указал причину, заставившую румына остаться