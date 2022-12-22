Telegram-канал Динамо Киев Inside утверждает, что "бело-синие" могут осуществить еще один громкий трансфер "на выход" в зимнее трансферное окно после продажи Миколенко в Эвертон.

Луческу сватают в бывший клуб – румынский ведущий уже "уволил" Мистера из Динамо

Речь идет о продаже Ильи Забарного, которого летом активно сватали в Тоттенхэм. Срыв трансфера стал болезненным ударом для клуба и игрока. Пока конкретный претендент на защитника не раскрывается.

Заметим, что Забарный отыграл в 24 матчах за Динамо в текущем сезоне, однако результативными действиями не отличался. Контракт Ильи с киевлянами рассчитан до лета 2026 года, а Transfermarkt оценивает центрбек в 15 млн евро.

Луческу объявил об уходе из Динамо еще в сентябре – источник указал причину, заставившую румына остаться