Луческу сватают в бывший клуб – румынский ведущий уже "уволил" Мистера из Динамо
Мирча Луческу остается желанным тренером для топ-клубов со своей родины.
Судьба главного тренера Динамо стала одной из тем популярной спортивной программы Fanatik Superliga. Ведущий Хория Ивановичи пригласил румынского олигарха Дана Цуку, владельца бухарестского Рапида. Луческу тренировал этот клуб в сезонах-1997/98 и 1999/2000, в частности приводил "железнодорожников" к золотому дублю в 1998 году.
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"На вашем месте я бы привел Луческу в Рапид в ближайшие годы. Я дам вам подсказку – Мирча вполне может не остаться в Украине", – заинтриговал Ивановичи.
"Лично я не очень хорошо знаю Мирчу Луческу. Только его достижения. Человек с такими результатами не может не быть преимуществом для любого клуба Румынии. В частности, и для Рапида. Луческу создает структуру, фундамент, на котором можно строить дальше. Интересный совет, я обязательно обсужу его с коллегами", – fanatik.ro цитирует осторожный ответ Цуку.
Напомним, контракт Луческу с Динамо действует до 30 июня 2024 года. Киевляне провалили первую часть нынешнего сезона – только третье место УПЛ и досрочный вылет из еврокубков.
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