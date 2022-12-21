Судьба главного тренера Динамо стала одной из тем популярной спортивной программы Fanatik Superliga. Ведущий Хория Ивановичи пригласил румынского олигарха Дана Цуку, владельца бухарестского Рапида. Луческу тренировал этот клуб в сезонах-1997/98 и 1999/2000, в частности приводил "железнодорожников" к золотому дублю в 1998 году.

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"На вашем месте я бы привел Луческу в Рапид в ближайшие годы. Я дам вам подсказку – Мирча вполне может не остаться в Украине", – заинтриговал Ивановичи.

"Лично я не очень хорошо знаю Мирчу Луческу. Только его достижения. Человек с такими результатами не может не быть преимуществом для любого клуба Румынии. В частности, и для Рапида. Луческу создает структуру, фундамент, на котором можно строить дальше. Интересный совет, я обязательно обсужу его с коллегами", – fanatik.ro цитирует осторожный ответ Цуку.

Напомним, контракт Луческу с Динамо действует до 30 июня 2024 года. Киевляне провалили первую часть нынешнего сезона – только третье место УПЛ и досрочный вылет из еврокубков.

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