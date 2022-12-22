Telegram-канал Динамо Киев Inside стверджує, що "біло-сині" можуть здійснити ще один гучний трансфер "на вихід" в зимове трансферне вікно після продажу Миколенка в Евертон.

Луческу сватають у колишній клуб – румунський ведучий вже "звільнив" Містера з Динамо

Йдеться про продаж Іллі Забарного, якого влітку активно сватали в Тоттенхем. Зрив трансферу став болючим ударом для клубу та гравця. Наразі конкретний претендент на захисника не розкривається.

Зауважимо, що Забарний відіграв у 24 матчах за Динамо в поточному сезоні, проте результативними діями не відзначався. Контракт Іллі з киянами розрахований до літа 2026 року, а Transfermarkt оцінює центрбека в 15 млн євро.

Луческу оголосив про відхід з Динамо ще у вересні – джерело вказало причину, яка змусила румуна залишитися