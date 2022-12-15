Главный тренер киевлян Мирча Луческу собирался покинуть "бело-синих" еще три месяца назад, но что-то пошло не так.

"Стороны были близки к обоюдному согласию по досрочному разрыву соглашения до 15 сентября. Матч с киприотами в Кракове должен был стать завершающим для румына в его киевской карьере. Об этом, собственно говоря, он и сообщил игрокам и тренерскому штабу.

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Основной мотив - здоровье, усталость, сокращение зарплаты на 15% (да, так предусмотрено в контракте) после невыхода в группу Лиги чемпионов. Но потом что-то пошло не так. Это "что-то" банально – деньги. Причитающиеся за полтора года контракта оставшиеся 3 млн евро. Оставшиеся причитающиеся за полтора года контракта 3 млн евро.

Мы не имеем точной информации о чёткой сумме требований представителей Луческу, но полагаем, что она была гораздо выше 1 млн евро, с которым инвесторы клуба могли бы расстаться.

Итог печален. Румын вернулся, Динамо продолжило бить антирекорды, игроки потеряли доверие и уважение к главному тренеру. Финансовый сюрпляс между владельцами клуба и тренером продолжается. Так команда и входит в новый игровой год. Разболтанной изнутри и деморализованной. О том, что следующие полсезона можно было потратить на модернизацию человеческого ресурса – тактично умолчим", – сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

Напомним, Луческу возглавляет Динамо с июля 2020-го – его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2024 года.

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