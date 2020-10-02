Якуб Модер из польского Леха попал в сферу интересов Динамо, информирует журналист Петр Козмински в своем Твиттере со ссылкой на коллегу из Украины. Киевляне готовы выложить за хавбека 4 млн евро.

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Однако такой трансфер осуществить будет сложно, ведь на него также претендуют клубы из Германии, Италии и Турции. Некоторые из них предлагают около 10 млн евро, хотя Transfermarkt оценивает Модера только в 3 млн.

В прошлом сезоне чемпионата Польши он сыграл 26 матчей, забил 5 голов и отдал 4 ассиста. Контракт с Лехом в Модеры действует до июня 2023 года.

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