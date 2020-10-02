Якуб Модер з польського Леха потрапив у сферу інтересів Динамо, інформує журналіст Пьотр Козмінські у своєму Твіттері з посиланням на колегу з України. Кияни готові викласти за хавбека 4 млн євро.

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Проте такий трансфер здійснити буде складно, адже на нього також претендують клуби з Німеччини, Італії та Туреччини. Деякі з них пропонують близько 10 млн євро, хоча Transfermarkt оцінює Модера лише у 3 млн.

У минулому сезоні чемпіонату Польщі він зіграв 26 матчів, забив 5 голів та віддав 4 ассисти. Контракт з Лехом у Модери чинний до червня 2023 року.

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