Бой за 15 миллионов евро минимум. Киевлянам нужно было защитить выездную победу 2:1. Матч и онлайн-трансляция Динамо – Гент на "Футбол 24" стартовал в 22:00. Бельгийцы после поражения от команды Луческу уступили еще и в родном первенстве, хотя по моментам наиграли на вполне себе уверенную победу. Динамо сокрушило Минай в большинстве и впервые за более чем 2 года возглавило чемпионат Украины. Гент все еще выглядел очень натужно. "Буйволы" рискуют потерять Яремчука, который в отчетный поединок даже не поехал и желает уйти в топ-лигу. Не оказалось в заявке команды Де Декера и удаленного в первой игре Безуса.

Динамо – Гент: онлайн-трансляция матча плей-офф ЛЧ

Луческу не поменял победный состав из бельгийского матча. Наставник Гента вынужденно сменил двух украинцев, оставив только Пластуна. Гости активно начали, но Шапаренко выбил из своей штрафной. Де Пена прошел одного защитника, пришлось фолить Пластуну. Стартовые стандарты Динамо в никуда. И вот она реализация. Шапаренко первый на подборе, Кендзера продлил на Буяльского, который обыгрался с Супрягой, а дальше забил эффектный гол пяткой на 9 минуте. После первого же в матче точного удара!

Динамо – Гент – видео гола Буяльского пяткой

Де Пена резко врывался в штрафную, но бельгийцы заставили отдать обратно. Там Сидорчук головой сбросил Шапаренко – классный крученый удар завершился поцелуем круглого со штангой. Пластун на подборе после стандарта нанес первый удар Гента лишь на 19 минуте. Бущан со второй попытки укротил снаряд, было очень опасно. Почти сразу же Забарный привез супермомент на свои ворота. Ошибся 18-летний Илья под прессингом, гости быстро перевели мяч в убийственную зону. Депуатр откатил под удар, а вот осенний новичок Гента Букари замешкался, и его успели заблокировать Миколенко на пару с Бущаном.