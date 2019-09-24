Динамо еще рано петь дифирамбы, время покажет, насколько качественна киевская команда, – Бакалов

Бывший тренер Львова Юрий Бакалов оценил игру киевского Динамо в матче против Ворсклы (5:0) и спрогнозировал дальнейшее развитие событий для "бело-синих".

"Победа над Мальме не получилась яркой, но главным было добиться результата. Но и после крупного выигрыша над Ворсклой Динамо рано петь дифирамбы.

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Да, в Полтаве все выглядело убедительно, были проблески той игры, которой все ждут от этой команды. Однако впереди тяжелая игровая осень, только она даст ответ на вопрос, насколько хорошо сейчас Динамо.

В какой-то степени Алексей Михайличенко пошел на риск, не боясь проводить такую большую ротацию. Значит, тренер хорошо знает возможности своих подопечных, которые в матче с Ворсклой не только выглядели монолитным коллективом, но и хорошо выглядели индивидуально", – поделился Бакалов в комментарии Команда№1.

Напомним, Динамо разбило Ворсклу (5:0) в матче 8-го тура УПЛ и прервало свою 4-матчевую серию без побед в чемпионате Украины.

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