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Динамо еще рано петь дифирамбы, время покажет, насколько качественна киевская команда, – Бакалов

12:43 43 Читати українською
Динамо еще рано петь дифирамбы, время покажет, насколько качественна киевская команда, – Бакалов
Ворскла – Динамо – 0:5 / фото: ФК Динамо

Бывший тренер Львова Юрий Бакалов оценил игру киевского Динамо в матче против Ворсклы (5:0) и спрогнозировал дальнейшее развитие событий для "бело-синих".

 
Виктор Цыганков 9’
Артем Шабанов 35’
Карлос Де Пена 37’
Артем Беседин 46’
Карлос Де Пена 83’
9’ Виктор Цыганков
35’ Артем Шабанов
37’ Карлос Де Пена
46’ Артем Беседин
83’ Карлос Де Пена

"Победа над Мальме не получилась яркой, но главным было добиться результата. Но и после крупного выигрыша над Ворсклой Динамо рано петь дифирамбы.

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Да, в Полтаве все выглядело убедительно, были проблески той игры, которой все ждут от этой команды. Однако впереди тяжелая игровая осень, только она даст ответ на вопрос, насколько хорошо сейчас Динамо.

В какой-то степени Алексей Михайличенко пошел на риск, не боясь проводить такую большую ротацию. Значит, тренер хорошо знает возможности своих подопечных, которые в матче с Ворсклой не только выглядели монолитным коллективом, но и хорошо выглядели индивидуально", – поделился Бакалов в комментарии Команда№1.

Напомним, Динамо разбило Ворсклу (5:0) в матче 8-го тура УПЛ и прервало свою 4-матчевую серию без побед в чемпионате Украины.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Юрий Бакалов Юрий Бакалов Ворскла - Динамо Киев
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