Динамо ще зарано співати дифірамби, час покаже, наскільки якісна київська команда, – Бакалов

Колишній тренер Львова Юрій Бакалов оцінив гру київського Динамо в матчі проти Ворскли (5:0) та спрогнозував подальший розвиток подій для "біло-синіх".

"Перемога над Мальме не вийшла яскравою, але найголовнішим було добитися результату. Але і після великого виграшу над Ворсклою Динамо зарано співати дифірамби.

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Так, в Полтаві все виглядало переконливо, були проблиски тієї гри, якої всі очікують від цієї команди. Однак попереду важка ігрова осінь, тільки вона дасть відповідь на питання, наскільки добре зараз Динамо.

В якійсь мірі Олексій Михайличенко пішов на ризик, не боячись проводити таку велику ротацію. Значить, тренер добре знає можливості своїх підопічних, які в матчі з Ворсклою не тільки виглядали монолітним колективом, але і добре виглядали індивідуально", – поділився Бакалов в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, Динамо розбило Ворсклу (5:0) в матчі 8-го туру УПЛ та перервало свою 4-матчеву серію без перемог в чемпіонаті України.

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