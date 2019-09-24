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Динамо ще зарано співати дифірамби, час покаже, наскільки якісна київська команда, – Бакалов

12:45 492 Читать на русском
Динамо ще зарано співати дифірамби, час покаже, наскільки якісна київська команда, – Бакалов
Ворскла – Динамо – 0:5 / фото: ФК Динамо

Колишній тренер Львова Юрій Бакалов оцінив гру київського Динамо в матчі проти Ворскли (5:0) та спрогнозував подальший розвиток подій для "біло-синіх".

 
Віктор Циганков 9’
Артем Шабанов 35’
Карлос Де Пена 37’
Артем Бєсєдін 46’
Карлос Де Пена 83’
9’ Віктор Циганков
35’ Артем Шабанов
37’ Карлос Де Пена
46’ Артем Бєсєдін
83’ Карлос Де Пена

"Перемога над Мальме не вийшла яскравою, але найголовнішим було добитися результату. Але і після великого виграшу над Ворсклою Динамо зарано співати дифірамби.

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Так, в Полтаві все виглядало переконливо, були проблиски тієї гри, якої всі очікують від цієї команди. Однак попереду важка ігрова осінь, тільки вона дасть відповідь на питання, наскільки добре зараз Динамо.

В якійсь мірі Олексій Михайличенко пішов на ризик, не боячись проводити таку велику ротацію. Значить, тренер добре знає можливості своїх підопічних, які в матчі з Ворсклою не тільки виглядали монолітним колективом, але і добре виглядали індивідуально", – поділився Бакалов в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, Динамо розбило Ворсклу (5:0) в матчі 8-го туру УПЛ та перервало свою 4-матчеву серію без перемог в чемпіонаті України.

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Теги
Динамо Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Юрій Бакалов Юрій Бакалов Ворскла - Динамо
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