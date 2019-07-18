Динамо дозаявило Караваева на сезон 2019/20 – Русин и Сидклей до сих пор вне списка

Киевское Динамо обновило заявку игроков на следующий сезон.

Новоиспеченный защитник Динамо Александр Караваев попал в заявку киевлян, сообщает официальный сайт клуба.

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В списке игроков до сих пор отсутствуют бразильский защитник Сидклей и форвард Назарий Русин, будущее которых в команде "бело-синих" остается под вопросом.

Напомним, Караваев присоединился к Динамо несколько недель назад. По неофициальной информации, киевляне заплатили Заре за защитника 1,25 млн евро.

Новый сезон в Украине начнется 28 июля матчем за Суперкубок между Шахтером и Динамо.

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