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Динамо дозаявило Караваєва на сезон 2019/20 – Русин та Сідклей досі поза списком

17:52 890 Читать на русском
Динамо дозаявило Караваєва на сезон 2019/20 – Русин та Сідклей досі поза списком
Олександр Караваєв / Фото ФК Динамо

Київське Динамо оновило заявку гравців на наступний сезон.

Новоспечений захисник Динамо Олександр Караваєв потрапив у заявку киян, повідомляє офіційний сайт клубу.

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У списку гравців досі відсутні бразильський захисник Сідклей та форвард Назарій Русин, майбутнє яких у команді "біло-синіх" залишається під питанням.

Нагадаємо, Караваєв приєднався до Динамо кілька тижнів тому. За неофіційною інформацією кияни заплатили Зорі за оборонця 1,25 млн євро.

Новий сезон в Україні розпочнеться 28 липня матчем за Суперкубок між Шахтарем та Динамо.

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Теги
Динамо Динамо Назарій Русин Назарій Русин Феррейра Сідклей Феррейра Сідклей Олександр Караваєв Олександр Караваєв
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