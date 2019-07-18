Динамо дозаявило Караваєва на сезон 2019/20 – Русин та Сідклей досі поза списком

Київське Динамо оновило заявку гравців на наступний сезон.

Новоспечений захисник Динамо Олександр Караваєв потрапив у заявку киян, повідомляє офіційний сайт клубу.

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У списку гравців досі відсутні бразильський захисник Сідклей та форвард Назарій Русин, майбутнє яких у команді "біло-синіх" залишається під питанням.

Нагадаємо, Караваєв приєднався до Динамо кілька тижнів тому. За неофіційною інформацією кияни заплатили Зорі за оборонця 1,25 млн євро.

Новий сезон в Україні розпочнеться 28 липня матчем за Суперкубок між Шахтарем та Динамо.

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