Караваев исполнил "Районы кварталы", Кадири душевно спел – новички Динамо прошли посвящение

Новички киевского Динамо Мохаммед Кадири и Александр Караваев прошли традиционный ритуал посвящения в игроки новой команды.

Новички Динамо прошли традиционный ритуал посвящения в новую команду, спев песню на свой выбор. Первыми выступили Александр Караваев и Владислав Кучерук, который только этим летом дебютировал за первую команду в товарищеском матче, спев "Районы Кварталы".

Динамо разгромило Цирль в очередном спарринге

Далее выступил Мохаммед Кадири с песней, которая имеет мотивы регги. После этого новичок еще и "зажег" под рок.

Кроме них, микрофон в свои руки взял Миккель Дуелунд, который исполнил песню в стиле рэп (вероятно на датском языке). Напомним, датчанин присоединился к Динамо летом прошлого года, пропустив летние сборы, а на зимних отсутствовал из-за тяжелого повреждения.

Дуэлунд пропустит часть тренировочного сбора Динамо из-за травмы

В последнее спел весенний новичок киевлян Карлос Де Пена, исполнив песню "Con Calma".