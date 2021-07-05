Это третья контрольная игра киевлян на первом тренировочном сборе. Начало поединка в 19:00. Ранее Динамо дважды сыграло вничью с ведущими командами первенства Швейцарии. Сегодняшний соперник – любители из региональной лиги Франции. Отметим, что действующие чемпионы УПЛ до сих пор остаются без игроков национальной сборной Украины, составляющих базу стартового состава. Напомним, последний спарринг на первом сборе подопечные Луческу проведут в среду, 7 июля, против швейцарского Люцерна в 17:00.

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Интересно, что 19-летний голкипер Валентин Моргун, успевший уже сыграть за молодежную сборную Украины U-21, дебютирует в основе за взрослое Динамо. Также первый матч проводит Кристиан Биловар. Дебютируют в старте киевлян и Викентий и Назар Волошины. Для Владислава Кулача это также дебютная возможность выйти с первых минут. Возвращается в основу после и Цитаишвили, который в этом году перенес серьезную травму.

Стартовый состав Динамо: Моргун – Скорко, Биловар, Вивчаренко, Дубинчак – Бражко, Коробенко – Цитаишвили, Викентий Волошин, Назар Волошин – Кулач