Це третя контрольна гра киян на першому тренувальному зборі. Початок двобою о 19:00. Раніше Динамо двічі зіграло внічию з провідними командами першості Швейцарії. Сьогоднішній суперник – аматори з регіональної ліги Франції. Відзначимо, що чинні чемпіони УПЛ досі залишаються без гравців національної збірної України, які становлять базу стартового складу. Нагадаємо, останній спаринг на першому зборі підопічні Луческу проведуть у середу, 7 липня, проти швейцарського Люцерна о 17:00.

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Цікаво, що 19-річний голкіпер Валентин Моргун, який встиг уже зіграти за молодіжну збірну України U-21, дебютує в основі за доросле Динамо. Також перший матч проводить Крістіан Біловар. Дебютують у старті киян і Вікентій та Назар Волошини. Для Владислава Кулача це також дебютна можливість вийти з перших хвилин. Повертається в основу після і Цітаішвілі, який цьогоріч переніс серйозну травму.

Стартовий склад Динамо: Моргун – Скорко, Біловар, Вівчаренко, Дубінчак – Бражко, Коробенко – Цитаішвілі, Вікентій Волошин, Назар Волошин – Кулач