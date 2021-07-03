Киевское Динамо провело второй спарринг на сборах в Швейцарии. Отчет о матче Динамо – Лозанна Спорт (1:1) читайте на" Футбол 24 ".

Товарищеский матч

Динамо – Лозанна Спорт – 1:1

Голы: Жерсон Родригес, 7 (пен) – Рибейро, 48

Динамо (1 тайм): Бойко – Кравченко, Бражко, Сирота, Сидклей – Андриевский, Гармаш – Леднев, Родригес, Антюх – Супряга.

Динамо (2 тайм): Бойко – Скорко, Вивчаренко, Шабанов, Дубинчак – Шепелев, Андриевский (Коробенко, 70) – Антюх (Кулач 64), Леднев (В. Волошин, 83), Де Пена – Ванат (Н. Волошин, 70).

Матч Динамо Киев – Лозанна Спорт стартовал в 16:00. Это второй спарринг команды Мирчи Луческу на сборах в Швейцарии. В первом поединке 1 июля "бело-синие" расписали зрелищную ничью с Базелем (4:4).

Лозанна-Спорт – 7-кратный чемпион Швейцарии, но в последний раз команда добывала титул еще в середине 60-х годов прошлого столетия. Последний трофей – Кубок Швейцарии – завоеван в сезоне 1998/99. В последнем чемпионате Швейцарии Лозанна-Спорт финишировала на 5-м месте турнирной таблицы.

Динамо – Лозанна Спорт: онлайн-видеотрансляция матча

Мирча Луческу сделал ряд замен в стартовом составе после матча с Базелем. С первых минут вышли только Бойко, Бражко, Сирота, Андриевский, Супряга, а также Денис Антюх, который находится на просмотре и забил в ворота Базеля.

Швейцарская команда активно провела первые минуты поединка. Киевляне вынуждены были защищаться и делали это достаточно уверенно – моментов у ворот Дениса Бойко сначала не возникало. Зато уже первая акцентирована атака Динамо привела к пенальти за фол против Леднева. 11-метровый на 7-й минуте спокойно реализовал Жерсон. Отметим действия Никиты Кравченко, который классным пасом с правого фланга нашел Богдана в штрафной.

Пропущенный гол смутил швейцарцев, атакующий пыл которых постепенно уменьшился. Лишь эпизодически Лозанна-Спорт изображала определенную активность у ворот Динамо, однако защита киевлян до определенного момента действовала надежно. За исключением 15-й минуты, когда швейцарцы имели отличный момент, но точность подвела Уаттара – мяч прокатился впритирку со стойкой. Этот эпизод окрылил игроков Лозанны – на 17-й Коялипу пробил выше с линии вратарской!

Динамо могло организовать контратаку 4 в 3, однако испортило ее неточным пасом. У швейцарцев были еще несколько полумоментов, однако Бойко не вступал в игру. Курьезный эпизод возник в середине тайма – болбой искал мяч между стульями стадиона, что привело к паузе на добрых две минуты. Серьезный провал на правом фланге обороны киевлян. Повезло, что соперник пробил в своего же партнера метров с семи. Андриевский хитрым разрезным пасом нашел Гармаша в штрафной Лозанны-Спорт. Классно, но, к сожалению, офсайд.

Антюх едва не повторил свою ошибку в матче с Базелем – соперник упал в штрафной Динамо после контакта с Денисом. Правда, на этот раз без пенальти. В итоге, гол Жерсона стал единственным до перерыва. Лозанна больше била по воротам Бойко и на свой гол откровенно наиграла, а вот динамовцы, за исключением забитого мяча Жерсона с пенальти, практически не беспокоили голкипера соперников. Довольно посредственная 45-минутка от динамовцев, несмотря на преимущество в счете. Еще и Гармаш травмировался на последних секундах тайма, однако покинул поле без помощи врачей.

В перерыве Луческу сделал несколько замен, а второй тайм начался неудачно для Динамо. Дубинчак, который вышел на замену, в борьбе с Рибейро срезал мяч в сетку ворот Бойко. Гол, в итоге, записали на форварда Лозанны-Спорт. Шепелев мог снова вывести киевлян вперед, но его обводящий удар был немного неточным. С выстрелом Леднева справился голкипер.

На 64-й минуте Кулач вышел вместо Антюха – один игрок на просмотре сменил другого. Андриевский нашел Ваната, который с линии штрафной пробил выше. Де Пена со штрафного подал на Шабанова, но Артем не дотянулся до мяча. На последние минуты Луческу выпустил еще и Назара и Викентия Волошиных, однако острых моментов, как и забитых мячей, больше не было.

1:1 – Динамо играет вничью второй спарринг со швейцарцами, демонстрируя не слишком убедительную игру. Особенно это касается атакующих действий, ведь моментов у ворот 5-й команды Швейцарии было крайне мало. Впрочем, не стоит забывать, что ряд основных футболистов находятся на чемпионате Европы в составе сборной Украины.

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