Динамо Киев встречается с Базелем в первом спарринге на сборах в Швейцарии. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Динамо Киев – Базель – 3:2 (LIVE)

Голы: Антюх, 23, Сирота, 30, Леднев, 49 – Касами, 36, Кабрал, 45 (пен)

Динамо (стартовый состав): Бойко – Скорко, Сирота, Бражко, Дубинчак – Андриевский, Шепелев, Буяльский – Антюх, Де Пена, Супряга (Ванат, 35).

Динамо (2 тайм): Бойко – Кравченко, Вивчаренко, Шабанов, Сидклей – Андриевский, Гармаш – Цитаишвили, Леднев, Жерсон – Ванат.

Чемпион Украины начал подготовку к новому сезону контрольным поединком против второй команды швейцарской Суперлиги 2020/21. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Базель, стартовал в 20:00 по Киеву. Поединок киевлян против 20-кратного чемпиона Швейцарии был доступен онлайн в Youtube-канале "бело-синих", а также в этой новости на "Футбол 24".

Динамо – Базель: онлайн-видеотрансляция первого спарринга киевлян в межсезонье

Напомним, в распоряжении Мирчи Луческу на первом сборе находятся игроки, которые не задействованы в составе своих национальных команд на Евро-2020. Также наставник Динамо взял ряд футболистов, которые провели прошлый сезон в других клубах на правах аренды. Кроме того, в лагере чемпиона Украины находятся потенциальные новички – Владислав Кулач, Андрей Коробенко и Денис Антюх. Последний вышел в стартовом составе – как и Буяльский с Шепелевым и Андриевским, которые не поехали на чемпионат Европы из-за травм. Отметим и выход слева в обороне Владислава Дубинчака, который последние сезоны провел в Карпатах и ​​СК Днепр-1.

Первый момент за командой Луческу уже на 2-й минуте. Антюх прострелил на Супрягу, который не дотянулся до мяча, находясь на линии вратарской. Довольно активно действовал Денис на правом фланге атаки в первые минуты – что и неудивительно, ведь именно от этого сбора зависит будущее полузащитника Колоса, который отпустил игрока на просмотр в команду Луческу. Первый удар от Динамо на 5-й минуте – Супряга из-за пределов штрафной не попал в нижний угол.

Динамовцы значительно больше контролировали мяч на протяжении стартового отрезка игры. Дуэт центрбеков Александр Сирота – Владимир Бражко, которым помогал Андриевский, начинали немало атак "бело-синих", но к моментам у ворот Базеля это не приводило. Зато швейцарцы тоже провели свою атаку, которая завершилась неточным дальним ударом. А вот следующая попытка Базеля была более острой – Жегрова дальним выстрелом едва не попал в створ. Исключительно с дальних дистанций беспокоили обе команды голкиперов в первые минуты.

Дебютный удар в створ ворот от Динамо. Постарался Буяльский, но очень слабо головой пробил капитан киевлян. А вот на 16-й минуте "бело-синие" убежали в контратаку, которую неточным пасом испортил Антюх. Единственный защитник Базеля сумел дотянуться до мяча и перехватить навес Дениса на Буяльского, который забивал бы в пустые ворота. Встречная атака швейцарцев завершилась ударом в руки Бойко.

На 23-й минуте Динамо забило. Владислав Супряга получил мяч на левом фланге и классным пасом нашел Антюха в штрафной. Денис принял мяч и вторым касанием направил его в дальний нижний угол. 1:0 в пользу команды Луческу.

Андриевский обрезался на своей половине поля, однако Сирота заблокировал удар соперника. Дубинчак, которому как раз сегодня исполнилось 23 года, получил повреждение, но сумел продолжить игру. К слову, левый защитник регулярно бегал по всему флангу, а Карлос Де Пена помогал партнеру, освобождая для него свободные зоны.

Де Пена едва не забил прямым ударом с углового, но взятие ворот отсрочилось лишь на несколько секунд. Вторую подачу уругвайца с угла поля (на этот раз низом) замкнул Александр Сирота. 2:0 на 30-й минуте.

Бойко получил досадное повреждение в столкновении с партнером по команде. К счастью, кипер Динамо после получения помощи продолжил игру. Тут же Базель провел хорошую атаку, которая завершилась заблокированным ударом. Мирча Луческу уже на 35-й минуте снял Супрягу, вместо которого вышел другой Владислав – Ванат.

И тут же Динамо пропустило. Андриевский не сумел головой выбить мяч, круглый оказался в Касами, который ударом под перекладину прошил Дениса Бойко. И буквально через несколько минут Кабрал мог сравнять счет, но Бойко вовремя вышел из ворот и спас киевлян от второго пропущенного мяча! Дубинчак уже второй раз остался лежать на газоне после столкновения с соперником, однако снова вернулся в игру.

Но не удержали киевляне победный результат до перерыва. На 44-й минуте Антюх сфолил в своей штрафной против Петретты. Пенальти четко реализовал Кабрал, разведя мяч и Бойко по разным углам. 2:2 – таков итог первого тайма.

На второй тайм Луческу выпустил почти полностью другую команду – свои места на поле сохранили только Бойко, Андриевский и Ванат. Именно последний прорвался в штрафную Базеля уже на старте второй половины игры, но отдал неудачный пас. Впрочем, киевляне очень быстро снова вышли вперед. С первым ударом Леднева кипер Базеля справился, то против добивания Богдана уже был бессилен. 3:2 – Динамо снова впереди.