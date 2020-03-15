Динамо – Десна: анонс матча УПЛ

Динамо в рамках 23-го тура УПЛ принимает Десну. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Динамо очень трудно начало новый год, лишь на последних минутах дожав скромную Ворсклу и потерпев сокрушительное поражение от СК Днепр-1 на выезде. Дальнейшие матчи с Колосом и Александрией также были далеки от идеала, да ещё и арбитраж был выгодным для киевлян – хотя они не виноваты в том, что соперники хотели затоптать гранда в газон, а не сыграть с ним в футбол. Впрочем, заметно, что команда Алексея Михайличенко постепенно набирает, с каждым матчем выглядя увереннее – да, до сих пор остаются серьёзные проблемы с позиционным наступлением, но сдержать темп и прессинг "бело-синих" середняки не смогли.

Статистика противостояния

Всего 5 матчей, 4 победы Динамо, 0 ничьих, 1 победа Десны, разница мячей 10-3

В Премьер-лиге: 4 матча (+3, =0, -1, 8-3)

В заявку Динамо на матч с Десной попадут два дебютанта

Правда, Десна – середняк нетипичный. На старте года именно черниговцев можно назвать лучшими в УПЛ, ведь они дали равный бой чемпиону, уничтожили Мариуполь и заслуженно переиграли Зарю дома, хотя с Олимпиком возникли некоторые трудности. У Александра Рябоконя при этом прекрасно заыграли новички – Будковский отдал два ассиста пяткой, Тотовицкий забил два гола, Арвеладзе положил победный Олимпику, а Гуцуляк отличился с Шахтером – правда, из офсайда. Кроме того, северяне шикарно обороняются, пропустив за четыре тура всего два мяча (один от "горняков").

Предыдущий матч. 15.12.2019. 18-й тур Чемпионата Украины-2019/2020

Десна – Динамо – 0:1

Гол: В. Цыганков (25).

В турнирном плане матч довольно важный, хотя представители Десны, в отличие от конкурентов из Запорожья, редко говорят о серебре. Черниговцы отстают от Динамо на три очка, а от Зари – на одно, причем сегодня луганчане играют против Шахтера. Победа над киевлянами закрутит интригу в борьбе за зону ЛЧ до максимума, хотя все понимают маловероятность прорыва в самый престижный турнир Европы. Прагматичный Александр Рябоконь удовлетворится и группой ЛЕ, но прибить вице-чемпиона всё равно было бы круто. Тем более, что осенью северяне уже побеждали в Киеве.

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Лучшие бомбардиры противостояния



Динамо: Томаш Кендзера – 2, Виктор Цыганков – 2, Денис Гармаш, Назарий Русин, Беньямин Вербич, Никита Бурда, Виталий Буяльский, Артем Беседин – по одному



Десна: Егор Картушов, Владислав Калитвинцев, Александр Филиппов – по одному.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Сидорчук – Будковский, Фаворов

Травмированные или под вопросом: де Пена, Бурда (Динамо Киев)

Ориентировочные составы на матч Динамо – Десна

Динамо: Бущан – Кендзёра, Попов, Шабанов, Миколенко – Буяльский – Караваев, Шепелев, Дуелунд, Вербич – Русин

Десна: Паст – Конопля, Имереков, Тамм, Мостовой – Арвеладзе, Домбровский – Калитвинцев, Тотовицкий, Гуцуляк – Филиппов

"Изюминки"

– Динамо может забить 1000-й домашний гол в чемпионатах Украины (ещё 1 мяч).

– Динамовцы могут в УПЛ потерпеть 30-е поражение на своем поле.

– Динамовцы забивают голы во всех матчах с Десной.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Динамо серьёзно добавило в последних поединках, довольно уверенно переиграв Александрию в двух подряд матчах. Да, там возникли некоторые проблемы, но в целом никто не скажет, что киевляне дали какие-то серьёзные шансы подопечным Шарана – и, что наиболее важно, они переиграли похожий на Десну коллектив. "Желто-чёрные" умело закрываются и сбивают темп и также хорошо прессингуют, хотя северяне гораздо стабильнее в этом компоненте. Хотя бы потому, что в них более стабильный состав.

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Десна сильнее всех коллективов, с которыми команда Алексея Михайличенко встречалась весной. Тут есть особый риск столкнуться со старой проблемой развития позиционного наступления, которое у динамовцев идёт очень туго. Сейчас же ещё и Сидорчук вылетел, который в последних поединках был главным диспетчером атак Динамо. Кроме того, "бело-синие" играют на фоне двух тяжелых матчей за неделю, что обязательно скажется на физической готовности. Именно поэтому можно прогнозировать результативную ничью, которая, в принципе, устроит оба коллектива.

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