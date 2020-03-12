Ворскла неожиданно обыграла Десну – определились все полуфиналисты Кубка Украины 2019/20

В последнем четвертьфинале Кубка Украины 2019/20 Ворскла оказалась сильнее Десны. Полтавчане в полуфинале присоединились к Динамо, Мариуполю и Минаю.

Кубок Украины, 1/4 финала

Десна – Ворскла – 0:1

Гол: Васин, 65 (пен)

Последнего полуфиналиста на стадионе в Чернигове определяли Десна и Ворскла. Поединок из-за всем известных причин (карантин в связи с пандемией коронавируса Covid-19) проходил при пустых трибунах.

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Первый тайм прошел в равной борьбе без забитых мячей. Обе команды имели по одному шансу для взятия ворот, но свисток Евгения Арановского зафиксировал нулевую ничью по итогам первых 45-ти минут.

В начале второго тайма убийственный момент упустил Пердута, который метров с 15-ти не попал в ближнюю девятку. На 64-й минуте полтавчане заработали пенальти после игры рукой защитника Десны. К мячу подошел Денис Васин, который с 11-метрового переиграл Паста – 0:1.

Этот гол стал единственным в матче, хотя подопечные Рябоконя имели моменты для того, чтобы отыграться. В конце концов, 0:1 – Ворскла довольно неожиданно победила одного из лидеров УПЛ и стала последним полуфиналистом турнира.

Напомним, вчера в полуфинал Кубка Украины вышли Динамо, Минай и Мариуполь. Киевляне победили Александрию, Минай одолел Ингулец в серии пенальти, а Мариуполь обыграл Альянс.

Жеребьевка полуфиналов Кубка Украины пройдет в пятницу, 13 марта (начало в 13:00). Поединки 1/2 финала запланированы на 15 апреля.

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