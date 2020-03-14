В заявку Динамо на матч с Десной попадут два дебютанта

Тренерский штаб киевского Динамо впервые в сезоне внесет в заявку на матч УПЛ лидеров команды U-21.

17-летний центрбек Илья Забарный и 20-летний полузащитник Богдан Билошевський завтра попадут в заявку первой команды на матч 23 тура УПЛ с Десной, информирует Динамомания.

Бурда сыграл за Динамо U-21 – защитник не выходил на поле с сентября прошлого года

Это связано с кадровыми проблемами команды Михайличенко. Для обоих футболистов это попадание в заявку первой команды может стать дебютным.

Напомним, что матч Динамо – Десна начнется в 17:00. Команды ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов.

Команда мрії Ігоря Суркіса: яким буде Динамо, якщо врахують повчальний урок від Яремчука?