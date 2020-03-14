toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ЗАРЯ - ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ - ДЕСНА

В заявку Динамо на матч с Десной попадут два дебютанта

14 марта 23:49 72 Читати українською
В заявку Динамо на матч с Десной попадут два дебютанта
Илья Забарный / ФК Динамо

Тренерский штаб киевского Динамо впервые в сезоне внесет в заявку на матч УПЛ лидеров команды U-21.

 

17-летний центрбек Илья Забарный и 20-летний полузащитник Богдан Билошевський завтра попадут в заявку первой команды на матч 23 тура УПЛ с Десной, информирует Динамомания.

Бурда сыграл за Динамо U-21 – защитник не выходил на поле с сентября прошлого года

Это связано с кадровыми проблемами команды Михайличенко. Для обоих футболистов это попадание в заявку первой команды может стать дебютным.

Напомним, что матч Динамо – Десна начнется в 17:00. Команды ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов.

Команда мрії Ігоря Суркіса: яким буде Динамо, якщо врахують повчальний урок від Яремчука?

blog_ava
Евро-2020: УЕФА вынужден перенести чемпионат после отчета ВОЗ, – СМИ
14 марта
597
Теги
Илья Забарный Илья Забарный Динамо Киев - Десна Динамо Киев Динамо Киев Богдан Билошевский Богдан Билошевский Динамо U-21 Динамо U-21
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
19
мин
Заря
14:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук