Динамо – Александрия: Романов удаляет динамовца, а Русин создает лучший момент в матче за полуфинал Кубка Украины

Динамо и Александрия встречаются в игре 1/4 финала Кубка Украины 2019/20. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Александрия на "Футбол 24", стартовал в 19:30. Киевляне с командой Шарана ранее в Кубке Украины встречались дважды. По одной победе, поражении и ничьей, разница голов 4:4, паритет и по выходам дальше. Напомним, Динамо выбило предыдущего обладателя трофея Шахтер. В текущем сезоне Александрия дважды проиграла киевлянам в УПЛ.

Динамо – Александрия: онлайн-трансляция матча за полуфинал Кубка Украины

Сумбурный футбол с первых минут. Просто море брака у Кадири, неожиданно вышедшего в опорной зоне вместе с Сидорчуком, хватает простых ошибок и у партнеров ганца. На своей половине Момо особенно легко теряет и дарит сопернику мячи. Капитан хозяев вынужден отрабатывать за двоих. Мирошниченко легко обыграл Караваева и подал. Первый удар в матче на 11-й минуте – не очень точно. Вербич также многовато ошибался, пытаясь смещаться в центр. Третьяков подхватил одну из таких потерь и пробил. Опять мимо.

Классный заброс Кендзеры на Караваева. Мирошниченко перехватил так, что Кадири шел на удар. Жесткое столкновение опорника Динамо с соперником, но только угловой – VAR не видит оснований для пенальти. Вербич неплохо подал, Соль выиграл борьбу у Попова, своего же партнера, но пробил не слишком прицельно. Караваев коротко обыгрался с Кадири, удар последнего метров с 22-х полетел прямо в руки Панькиву. Шабанов вырезает диагональ вперед, Кендзера навешивает, александрийцы выигрывают верх и выбивают. После подачи этого углового Попов корчится от боли в колене – похоже, это очень серьезно, а на скамейке запасных ни одного центрбека!

Динамо и в меньшинстве создает полумомент. Однако опять некому замкнуть острый прострел с фланга, теперь от Миколенко. Попов вернулся в игру. Буяльский в 2 касания выцарапал мяч и разогнал атаку, но перспективная контра завершилась неудачными действиями Соля и неточным ударом Сидорчука. Буяльский столкнулся с Мишенко. Романов назначил опасный штрафной. Вербич пробил в стенку, Сидорчук выдал еще одну срезку издалека. Задерака заменил Мишенко уже на 35-й. Шаран вернулся к составу из предыдущей встречи соперников. Автобус Александрии, будто бы гости в меньшинстве играют.

Вербич катнул между ног, отрезал нескольких соперников, но дальше пас Караваева в ноги сопернику. Гречишкин пробил метров с 20 – здесь уже Кендзера самоотверженно сбил прицел опорника гостей. Простая потеря в попытке быстро начать атаку и от Буяльского. Неприличное количество детских потерь динамовцев в первые 40 минут. Даже до перерыва в Александрии Динамо не выглядело столь беззубо. Кадири желтая за чистый подкат в мяч. Перед тем Момо заставил Кендзеру тактически фолить. Первый кандидат на замену, хотя те же Караваев или Соль также выглядят очень слабо. Аж 1 удар в створ ворот на 20 полевых футболистов – никаких настоящих голевых моментов. Кадровые изменения Михайличенко не работают. Похоже, весь креатив сосредоточился на скамейке запасных, где сидят Цыганков, Дуэлунд, Шепелев, Цитаишвили, Андриевский и Русин. Последний вышел в перерыве вместо Соля, первая замена тренерского штаба Динамо.

Киевляне превосходят по угловым (5:0), но очередная подача Вербичи заставляет пробивать не из очень удобной позиции. Шабанов не имел шансов попасть в ворота, не то что забить. А вот вам и Русин. Караваев сместился в центр и отдал. Назарий развернулся и красиво пробил - стойка, Буяльский на добивании нашел руки Панькива. Кадири получил отсроченную вторую желтую за дурацкий фол на чужой половине. Браво, Михайличенко! И это еще Динамо легко обошлось, ведь ганец умудрился еще и привезти быструю контру на свои ворота.

Не так давно главный тренер киевлян заменил Шапаренко, как сам объяснял, из-за ранней желтой и риска получить красную. Тогда, в матче против Колоса еще и игра в центре поля не клеилась. Сегодня замена Кадири напрашивалась уже в первые 15-20 минут. Доигрались динамовские тренеры с непонятным экспериментом в виде двух опорников. Самое смешное, что уже в меньшинстве, но без постоянных ужасных ошибок ганского футболиста, хозяева заиграли быстрее и интереснее в атаке. Вот уже Сидорчук и Караваев разыграли в штрафной комбинацию, которую завершал Вербич – Панькив не проспал ближний угол. Александрия попыталась организовать несколько вылазок в большинстве. Однако таким образом только раскрыли немного пространства для атак Динамо.