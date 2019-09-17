"Динамо давненько не забивало таких голов", – Верес эффектно потроллил киевлян из-за высказывания Сабо

Ровенский Верес отреагировал на слова Йожефа Сабо об игре киевского Динамо.

Раньше бывший главный тренер киевлян в одном из интервью заявил, что Динамо демонстрирует футбол уровня Второй лиги.

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На высказывание отреагировал Facebook Вереса, который разместил видео с комментарием: "Тут Йожеф Сабо сравнил игру киевского Динамо с игрой команд Второй лиги. Но "бело-синие" давно не забивали таких голов, как Мысык и Солдат".

Добавим, что Динамо в шести матчах текущего сезона набрало всего 8 очков и отстает от Шахтера на 13 пунктов, однако "горняки" сыграли на один матч больше.

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