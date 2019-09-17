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"Динамо давненько не забивало таких голів", – Верес ефектно потролив киян через висловлювання Сабо

21:16 1037 Читать на русском
"Динамо давненько не забивало таких голів", – Верес ефектно потролив киян через висловлювання Сабо
Карлос де Пена / фото: ФК Динамо

Рівненський Верес відреагував на слова Йожефа Сабо про гру київського Динамо.

Раніше колишній головний тренер киян в одному з інтерв'ю заявив, що Динамо демонструє футбол рівня Другої ліги.

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На висловлювання відреагував Facebook Вереса, який розмістив відео з коментарем: "Тут Йожеф Сабо порівняв гру київського Динамо з грою команд Другої ліги. Але "біло-сині" давненько не забивали таких голів, як Мисик і Солдат".

Додамо, що Динамо у шести матчах поточного сезону набрало всього 8 очок і відстає від Шахтаря на 13 пунктів, проте "гірники" зіграли на один матч більше.

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Теги
Динамо Динамо Відеоновини Друга ліга Верес Верес Йожеф Сабо
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