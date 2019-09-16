"Динамо показывает футбол уровня Второй лиги", – Сабо жестко раскритиковал свою бывшую команду

Экс-игрок и тренер киевского Динамо Йожеф Сабо поделился мыслями по поводу поражения "бело-синих" в матче с Десной (1 2).

"Результат меня не удивил. Я перед матчем говорил, что киевлянам будет сложно, потому что команда Рябоконя дисциплинированная и играет в хороший футбол. А у Динамо нет характера, даже когда команда проигрывает. Я говорил, что тренер, который придет, будет иметь очень много трудностей. К сожалению, так оно и есть. Даже не знаю, как Динамо вылезти из этой ямы. С такой игрой киевляне и в шестерку могут не попасть. Алексей Михайличенко дает интервью после игры и говорит, что команда играла на скорости. Где там была скорость? Ее не было. Все на месте. Десна перекрыла фланги и Динамо не знало что делать... Купленные футболисты не усиливают игру. Если бы я был тренером, некоторые из них и в запас не попадали бы.

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Многие журналисты пишут, что Михайличенко – это тренировки по-Лобановскому, но я хочу сказать, что Великий Лобановский разработал систему, идеей которой была игра вперед. Сейчас киевляне, в основном, играют назад. Они забывают, что футбол – это забить сопернику гол и играют постоянно назад. Что это за футбол такой?! Вербич в сборной играет – в Динамо его не видно. Есть игрок сборной Польши Кенджора. Для чего нам был нужен Караваев? Есть Миколенко, ему нужна игровая практика, но и отдохнуть дать тоже необходимо. Где игрок сборной Хорватии Пиварич? Куда исчезли все эти люди ?! Как видим, не нужно было менять Хацкевича. Он долго работал с командой и знал, что и как. Теперь и у них "голова болит", как выбраться из этого всего. Далее игра с Мальме. Думаю, что киевляне снова не выиграют.

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Еще до начала сезона было понятно, что Шахтер станет чемпионом, а Динамо будет бороться за второе место. Я говорил об этом, но дело не в том, что они проиграли, а в самой игре. Ее, как таковой, нет. Нет характера у футболистов. Я хотел бы видеть, что кто-то взял и пошел вперед, повел за собой команду, а так – все, как барашки. Честно, я очень расстроен такой игрой. Динамо показывает футбол уровня Второй лиги – навесы всередину, а там делайте, что хотите. И подбора нет. Если вы играете таким образом, то средняя линия должна подхватывать мяч, должен быть подбор. Его нет. В Динамо все идут или бегут Бог знает куда. Вся середина свободна. Так Динамо никогда не играло. Не знаю, кто придумал такой стиль", – рассказал Сабо в интервью сайту 1927.kiev.ua.

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