Бразильский Фламенго находится в поисках главеного тренера. В настоящее время главным кандидатом является 44-летний португалец, сообщает Diario Do Fla.

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Однако самое интересное в сообщениях местных СМИ вовсе не это. По информации источника, Виллаш-Боаш в последнее время отклонил несколько предложений из Европы. В частности, в новости идет речь о московском ЦСКА, Фиорентине и киевском Динамо.

Трудно оценить правдивость этого инсайда. Заметим лишь, что Виллаш-Боаш находится без работы после скандального прощания с Марселем, откуда он ушел в феврале.

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