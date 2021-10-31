Динамо було серед клубів, яким відмовив Віллаш-Боаш – бразильський ЗМІ здивував інсайдом
Португальський фахівець Андре Віллаш-Боаш скрупульозно обирає нове місце роботи.
Бразильский Фламенго перебуває у пошуках головного тренера. Наразі головним кандидатом є 44-річний португалець, повідомляє Diario Do Fla.
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Однак, найцікавіше у повідомленнях тамтешніх ЗМІ зовсім не це. За інформацією джерела, Віллаш-Боаш останнім часом вже відхилив кілька пропозицій із Європи. Зокрема, у новині йдеться проти московський ЦСКА, Фіорентину та київське Динамо.
Важко оцінити правдивість цього інсайду. Зауважимо лише, що Віллаш-Боаш перебуває без роботи після скандального прощання з Марселем, звідки він пішов у лютому.
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