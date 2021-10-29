Бывший защитник Шахтера Разван Рац расхвалил наставника Динамо Мирчу Луческу за его работу в киевском клубе.

"Динамо вернулось на ведущую роль в украинском футболе благодаря Луческу. Мирча имеет самую большую заслугу. Практически Динамо до приглашения Луческу не существовало на самом деле.

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Мирча – решающий фактор. Он управляет так же, как и в Шахтере, чтобы создать команду с большим количеством трофеев", – отметил Рац в эфире Radio Sport Total FM.

Напомним, румын выступал за Шахтер с 2003 по 2013 годы. За это время Рац отыграл 292 поединка, в которых забил 10 голов и отдал 34 ассиста.

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