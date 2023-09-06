Как стало известно "Футбол 24", переход Сергея Сидорчука в Вестерло состоялся в первую очередь из-за желания боссов Динамо.

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Главной причиной стал вылет "бело-синих" из еврокубков - киевский клуб начал искать варианты уменьшения расходов. Зарплата же Сидорчука составляла 700 тысяч евро в год.

Напомним, Сергей – воспитанник запорожского Металлурга. К Динамо присоединился в январе 2013 года. С тех пор наиграл за "бело-синих" 327 матчей, отметился 21 голом и 21 ассистом. 32-летний хавбек может похвастаться 12 титулами с Динамо – 3 чемпионства Украины, 4 Кубка и 5 Суперкубков. В национальной сборной пока провел 56 матчей.

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