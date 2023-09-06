Як стало відомо "Футбол 24", перехід Сергія Сидорчука у Вестерло відбувся в першу чергу через бажання босів Динамо.

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Головною причиною став виліт "біло-синіх" з єврокубків – київський клуб почав шукати варіанти зменшення витрат. Зарплата ж Сидорчука становила 700 тисяч євро на рік.

Нагадаємо, Сергій – вихованець запорізького Металурга. До Динамо приєднався у січні 2013 року. Відтоді награв за "біло-синіх" 327 матчів, відзначився 21 голом та 21 асистом. 32-річний хавбек може похизуватися 12 титулами з Динамо – 3 чемпіонства України, 4 Кубки та 5 Суперкубків. У національній збірній наразі провів 56 матчів.

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