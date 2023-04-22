Динамо расписало ничью с Шахтером в 22 туре чемпионата Украины 2022/23. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Подопечные Игора Йовичевича активно начали поединок и очень быстро открыли счет. Степаненко решился на удар с более чем 30 метров, а Траоре умелым движением дезориентировал Нещерета – мяч в сетке.

Динамо отобрало очки у Шахтера – Нещерет подарил гол, Андриевский эффектно спас матч УПЛ, без крови не обошлось

Почти до конца матча счет оставался неизменным. Динамо отыгралось благодаря штрафному, который мастерски исполнил Андриевский. Ничья. Шахтер подарил СК Днепр-1 шанс сократить отставание до двух очков. Киевляне остаются четвертыми.