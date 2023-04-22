Головний тренер Динамо Мірча Луческу тимчасово не виконуватиме свої обов'язки у київському клубі. Про це він заявив після матчу з Шахтарем (1:1).

"З цього моменту Шовковський – виконувач обов'язків головного тренера Динамо. Я йду на лікарняний, мені потрібна операція на нозі.

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Я міг би поїхати на операцію в іншу країну, але хочу залишитись в Києві, щоб бути поруч з командою", – сказав Луческу на післяматчевій прес-конференції.

Раніше Мірча заявляв, що йому діагностували коксартроз – один з видів артрозу, який сприяє прогресуючому розвитку дегенеративно-дистрофічних змін і поступовому руйнуванню тазостегнового суглоба.

Нагадаємо, Динамо залишилось четвертим, відстаючи від Шахтаря, який лідирує в УПЛ, на 12 залікових балів.

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