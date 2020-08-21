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Динамо Брест сенсационно проиграло аутсайдеру – экс-карпатовец голом огорчил Милевского и Ко

22:04 - Читати українською
Динамо Брест сенсационно проиграло аутсайдеру – экс-карпатовец голом огорчил Милевского и Ко
Игроки Динамо Брест / Фото с Инстаграма команды

Динамо из Бреста принимало Белшину в рамках 22-го тура чемпионата Беларуси. Отчет о матче читайте на "Футбол 24"

Чемпионат Беларуси, 22-й тур

Динамо Брест – Белшина – 1:2

Голы: Юзепчук, 53 – Рекиш, 41, Ковель, 60

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Динамо считалось явным фаворитом. Но это не помешало команде из Бреста пропустить в конце первого тайма. После перерыва коллеги Милевского забили, однако уже через несколько минут пропустили второй раз от Белшины – отличился экс-карпатовец Леонид Ковель. Поединок так и завершился со счетом 1:2 в пользу гостей. К слову, Милевский вышел на замену на 68 минуте и получил желтую карточку, Хачериди оставался на скамейке в течение всего матча, а Нойок был вне заявки из-за микротравмы.

Динамо после 22-го тура занимает 9-ю строчку, имея в своем активе 29 очков. Белшина расположилась на 14 месте с 19 пунктами и продолжает борьбу за выживание.

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